Golpe al narco: decomisan más de 9 toneladas de droga en tres estados

Decomisan 9 toneladas de droga en operativos realizados en Chiapas, Guerrero y Tijuana. Las acciones estuvieron a cargo de la Fiscalía General de la República, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Como resultado, las autoridades aseguraron metanfetaminas, precursores químicos y un laboratorio clandestino.

En Chiapas, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal militar localizaron un laboratorio clandestino en Margarita Maza de Juárez. Allí, encontraron 2.5 toneladas de metanfetaminas, un arma de fuego, cuatro camiones, más de 300 tambos, contenedores metálicos y diversas sustancias químicas.

Por otra parte, en Guerrero, en la comunidad de Carachurio, municipio de Zirándaro, los elementos aseguraron una bodega con más de 4 toneladas de químicos y 7,400 litros de líquidos utilizados para producir droga sintética. Entre los hallazgos había sosa cáustica y sustancias cristalinas.

Leer más: Semar, Conapesac y Fonmar aseguran artes de pesca y productos marinos sin permiso en San José del Cabo

Además, en Tijuana, policías federales detuvieron un tráiler que transportaba 2.7 toneladas de droga con destino a Estados Unidos. Este decomiso reforzó el impacto del operativo en la frontera norte.

Finalmente, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, destacó que estos aseguramientos forman parte de una estrategia nacional contra el narcotráfico. De esta forma, buscan desmantelar laboratorios, frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y debilitar las estructuras criminales en varios estados del país.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO