Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 2 de Octubre, 2025
HomeSeguridadDecomisan avioneta cargada con armas en Cabo Pulmo
Seguridad

Decomisan avioneta cargada con armas en Cabo Pulmo

En un predio ubicado entre Cabo Pulmo y Los Frailes se desató un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.
Isabel Mercado
2 octubre, 2025
0
541
Policías estatales en búsqueda de avioneta desaparecida

Tras el reporte del aterrizaje en Cabo Pulmo de una avioneta cargada con armas y posiblemente droga, elementos de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional se movilizaron al lugar este jueves, donde se desató un enfrentamiento entre civiles armados y elementos.

Hasta el momento la información extraoficial señala que los hechos ocurrieron en un predio situado entre Cabo Pulmo y Los Frailes, donde una persona de manera anónima reportó la aeronave.

La zona ha sido acordonada, bajo control de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Se reportan heridos, aunque hasta el momento no se tiene un conteo oficial. Equipos de emergencia se movilizaron al lugar para brindar auxilio.

Las autoridades federales no han emitido aún un comunicado público.

 

  •   Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasEjércitoGuardia NacionalSecretaría de Marina
Articulo anterior

Claudia Sheinbaum exige a Israel liberación inmediata de seis mexicanos detenidos frente ...

Siguiente articulo

Cuba enfrenta incendio en termoeléctrica, Antonio Maceo