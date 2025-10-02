Decomisan avioneta cargada con armas en Cabo Pulmo

Tras el reporte del aterrizaje en Cabo Pulmo de una avioneta cargada con armas y posiblemente droga, elementos de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional se movilizaron al lugar este jueves, donde se desató un enfrentamiento entre civiles armados y elementos.

Hasta el momento la información extraoficial señala que los hechos ocurrieron en un predio situado entre Cabo Pulmo y Los Frailes, donde una persona de manera anónima reportó la aeronave.

La zona ha sido acordonada, bajo control de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Se reportan heridos, aunque hasta el momento no se tiene un conteo oficial. Equipos de emergencia se movilizaron al lugar para brindar auxilio.

Las autoridades federales no han emitido aún un comunicado público.