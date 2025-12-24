Decomisan 534 kilos de cocaína procedente de Latinoamérica en Italia

Las autoridades de Italia incautaron más de 534 kilogramos de cocaína escondidos dentro de bolsas de cacahuates que llegaron desde países de Latinoamérica, informaron fuentes oficiales.

La droga estaba oculta entre los sacos de cacahuates en un cargamento que fue inspeccionado en el puerto de Gioia Tauro, en el sur del país.

Cómo detectaron el cargamento

Equipos especiales de la Guardia di Finanza, la policía económica italiana, usaron unidades caninas y escáneres para revisar el envío sospechoso.

Los oficiales encontraron la cocaína en 400 bloques de alta pureza mezclados con los cacahuates destinados a Europa del Este.

Las fuerzas de seguridad estimaron que, de haber sido vendida en el mercado, esa cantidad de droga habría generado más de 70 millones de euros en ganancias ilícitas.

Operativos y contextos de control

Este decomiso forma parte de un plan de refuerzo de controles en el puerto, donde miles de contenedores entran y salen cada día y donde los narcotraficantes intentan ocultar cargamentos de droga.

En 2025, las fuerzas de seguridad italianas han incautado ya toneladas de estupefacientes en Gioia Tauro, valoradas en cientos de millones de euros, en diversos envíos que las bandas criminales intentaron introducir en Europa.

