Decomisan 2,8 toneladas de cocaína en operativos militares en México

Autoridades mexicanas informaron este sábado que un total de 2,8 toneladas de cocaína fueron decomisadas en tres operativos distintos realizados por fuerzas militares y agentes federales, tanto en la frontera norte con Estados Unidos como en la costa sur del Pacífico mexicano.

El primer operativo tuvo lugar en San Luis Río Colorado, Sonora, fronterizo con Arizona, donde militares y miembros de la Guardia Nacional interceptaron un camión de carga que transportaba 1,3 toneladas de cocaína. Según el destacamento militar de la zona, el hallazgo se produjo tras una revisión con rayos gama que detectaron irregularidades en el techo del compartimiento de carga. El conductor del vehículo fue detenido y la Fiscalía General de la República se encargará de las investigaciones correspondientes.

En la costa del Pacífico, en el estado de Guerrero, la Marina Armada aseguró 900 kilos de cocaína durante un operativo en aguas territoriales. En un segundo operativo en la misma zona, los marinos localizaron 601 kilogramos de cocaína a bordo de una embarcación, y los cuatro tripulantes fueron detenidos.

Estas acciones se enmarcan en los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir al narcotráfico, en medio de la presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado con imponer aranceles si México no detiene el tráfico de drogas. Ambos países negocian acuerdos de seguridad, mientras que algunos cárteles latinoamericanos han sido designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos desde febrero.

