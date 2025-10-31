Video: Policías de Tuxpan decomisan flores a vendedores por negarse a pagar “cuota”

En Tuxpan, Veracruz, un grupo de comerciantes de flores presentó una denuncia pública contra elementos de la policía municipal, a quienes acusan de extorsión y abuso de autoridad. Según relataron los afectados, los uniformados presuntamente se llevaron su mercancía luego de que se negaran a pagar una supuesta “cuota” de mil pesos, exigida como condición para permitirles vender en la vía pública.

De acuerdo con los testimonios recabados, los hechos ocurrieron en la zona del mercado municipal, donde los vendedores se encontraban instalando sus puestos con motivo de las festividades del Día de Muertos, una de las temporadas más importantes del año para el comercio local. Los denunciantes señalaron que los policías municipales arribaron al lugar exigiendo el pago de un “derecho de piso” no autorizado, bajo amenazas de decomisar los productos si no se cumplía con la entrega del dinero solicitado.

“Todo por no querer pagar mil pesos se llevaron nuestras flores, así no se puede trabajar. Venimos a ganarnos la vida honestamente, no a mantener a quienes deberían protegernos”, expresó una de las vendedoras afectadas en entrevista con medios locales, visiblemente molesta por lo ocurrido. Los comerciantes insistieron en que los agentes actuaron de manera prepotente, sin identificarse plenamente ni mostrar alguna orden oficial que justificara su proceder.

La situación ha generado indignación entre la comunidad y otros sectores comerciales, quienes aseguran que este tipo de prácticas se ha vuelto recurrente en fechas de alta afluencia, particularmente durante celebraciones tradicionales donde aumenta la demanda de productos florales. Diversos locatarios del mercado señalaron que los presuntos actos de corrupción policial no son nuevos y que, en ocasiones anteriores, se ha reportado el cobro de cuotas similares sin que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto.

Hasta el momento, las autoridades de Tuxpan no han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido ni se ha confirmado la apertura de una investigación interna. Sin embargo, los comerciantes afectados adelantaron que buscarán presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con el objetivo de que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.

Organizaciones civiles del municipio han expresado su respaldo a los vendedores, señalando que la extorsión y el abuso policial dañan no solo la economía local, sino también la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad. En redes sociales, usuarios han compartido fotografías y videos de los supuestos decomisos, exigiendo una respuesta inmediata por parte del ayuntamiento de Tuxpan y del alcalde José Manuel Pozos Castro.

Mientras tanto, los comerciantes piden justicia y la devolución de sus productos, recordando que estas fechas representan su principal fuente de ingresos. “Solo queremos trabajar en paz y sin miedo”, concluyó una de las afectadas.