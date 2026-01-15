Aseguran 212 kilogramos de metanfetamina en San Luis Río Colorado: Harfuch

En un operativo conjunto encabezado por fuerzas federales, se logró el aseguramiento de 212 kilogramos de metanfetamina en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. El hallazgo se realizó durante una inspección de rutina en un puesto de control, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional detectaron anomalías en la carga de un tractocamión que pretendía cruzar hacia la frontera norte.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó a través de sus canales oficiales que esta acción forma parte de la estrategia nacional para debilitar las estructuras financieras de los grupos delictivos que operan en la región. La metanfetamina estaba distribuida en diversos paquetes ocultos entre mercancía legítima, una técnica común utilizada por las organizaciones criminales para el trasiego de sustancias prohibidas hacia los Estados Unidos.

Tras la detección de la droga, el conductor de la unidad pesada fue detenido de inmediato por los efectivos federales. Tanto el detenido como la metanfetamina y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en su delegación de Sonora, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar la procedencia y el destino final del narcótico.

Contexto de seguridad en la frontera de Sonora

La ciudad de San Luis Río Colorado se ha consolidado como un punto crítico para el tráfico de sustancias como la metanfetamina y el fentanilo debido a su ubicación geográfica estratégica.

Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esta frontera es disputada por diversas células vinculadas al Cártel de Sinaloa, lo que ha generado un incremento en la vigilancia militar en la zona de las Garitas y tramos carreteros.

Este aseguramiento representa uno de los golpes más significativos al tráfico de metanfetamina en lo que va del mes de enero en el estado de Sonora. Las autoridades estatales y federales mantienen el despliegue del operativo Fuerza de Tarea Interinstitucional, buscando reducir el índice de homicidios vinculados al narcomenudeo y el tráfico internacional de estupefacientes que afecta a la población fronteriza.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/