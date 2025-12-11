Decomisan 14 kilos de pirotecnia en primeros operativos en Los Cabos

Han iniciado los operativos contra la venta clandestina de pirotecnia en el municipio de Los Cabos, en coordinación con autoridades federales y estatales, como parte del Operativo Guadalupe–Reyes 2025-2026. Las acciones buscan prevenir riesgos ambientales, proteger a las mascotas y reducir incidentes relacionados con quemaduras e incendios.

Tras el anuncio del Gobierno Municipal sobre la prohibición de la venta de estos artefactos, comenzaron los operativos de inspección en establecimientos comerciales tanto en San José del Cabo como en Cabo San Lucas, recorridos que se mantendrán de manera constante durante toda la temporada decembrina, informó Humberto Bernal, director de Juzgados Cívicos de Los Cabos.

“Iniciamos efectivamente con los operativos en conjunto con la mesa de seguridad, con los tres órdenes de gobierno. Hace dos días iniciamos los operativos en conjunto aquí en San José del Cabo y en Cabo San Lucas. Los operativos van a ser constantes, cotidianos de aquí hasta que se termine el operativo Guadalupe–Reyes. Y en el primer operativo que se realizó se inspeccionaron alrededor de 38 locales, 22 aquí en San José del Cabo y 16 en Cabo San Lucas, donde se aseguraron aproximadamente 14 kg de pirotecnia”, expresó Bernal.

En estas acciones, el Juzgado Cívico levantó actas de aseguramiento, mientras que Inspección Fiscal y Protección Civil aplican sanciones administrativas que incluyen multas y clausura de establecimientos por no contar con permisos para comercializar pirotecnia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para reportar puntos de venta clandestina al 9-1-1 y exhortaron a madres y padres de familia a evitar que niñas y niños manipulen estos artículos, con el objetivo de garantizar unas festividades seguras y tranquilas.