Decomisan droga, armas y antenas Starlink en penal de Aguaruto en Culiacán

Autoridades federales y estatales realizaron un operativo de revisión en el Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán, donde decomisaron objetos prohibidos que incluyen una botella de whisky, dosis de presunta marihuana y cocaína, armas, teléfonos celulares y dos antenas de internet satelital Starlink.

El decomiso incluyó 46 teléfonos celulares, dos radios de comunicación, 34 dosis de posible marihuana, 94 dosis con características de cocaína, 12 cartuchos calibre .22, 16 objetos punzocortantes, una báscula gramera, una máquina selladora térmica y 281 pesos en efectivo. Destaca la presencia de las antenas Starlink, tecnología que ha sido vinculada en otros casos con actividades del crimen organizado.

El operativo contó con la participación del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), custodios del penal, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Se llevó a cabo sin incidentes y en respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, según informes oficiales.

Lee más: Más de 87 mil mexicanos han sido detenidos en redadas a migrantes en Estados Unidos

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa iniciaron carpetas de investigación para determinar cómo ingresaron estos objetos al interior del penal.

Lee más: Suman 213 detenidos y cientos de armas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Este hallazgo pone de nuevo en el centro del debate la persistente problemática de control y corrupción en los centros penitenciarios de Sinaloa, un estado marcado por la presencia de grupos delictivos y donde los operativos de este tipo revelan la dificultad para erradicar el ingreso de artículos de lujo y herramientas de comunicación al interior de las cárceles.