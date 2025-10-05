Decomiso de precursores químicos en operativo de seguridad en Durango

Un amplio decomiso de materiales utilizados para la elaboración de drogas sintéticas fue realizado en el estado de Durango, tras una serie de tres cateos coordinados por autoridades federales como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad nacional.

De acuerdo con los reportes oficiales, el operativo fue ejecutado por la Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y la Guardia Nacional, quienes intervinieron inmuebles señalados como centros de producción de estupefacientes.

Durante el decomiso, los elementos federales localizaron aproximadamente 300 bidones y tambos con precursores químicos, más de dos mil costales con una sustancia granulada y una pipa con siete mil litros de hidrocarburo. El material fue asegurado y trasladado a instalaciones bajo resguardo ministerial.

Fuentes del Gabinete de Seguridad indicaron que los cateos formaron parte de una estrategia conjunta para debilitar las operaciones logísticas y financieras de grupos delictivos dedicados a la producción y tráfico de drogas sintéticas en el norte del país.

La FGR precisó que los inmuebles intervenidos operaban de manera clandestina y que los hallazgos corresponden a uno de los mayores decomisos registrados en la entidad en los últimos meses. La institución añadió que las investigaciones continúan para identificar a los responsables y su posible conexión con organizaciones criminales transnacionales.

Asimismo, la Defensa y la Semar destacaron que este tipo de acciones conjuntas buscan reducir la capacidad de operación de los grupos dedicados al narcotráfico y prevenir la distribución de sustancias ilícitas en territorio nacional.

El operativo fue supervisado por mandos de la Guardia Nacional, en coordinación con agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes aseguraron la zona para evitar riesgos a la población civil durante las labores de inspección.

Autoridades señalaron que el decomiso representa un golpe significativo contra la infraestructura de producción de drogas sintéticas, al impedir que toneladas de sustancias ilegales lleguen al mercado.

La titular de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que el trabajo coordinado entre las dependencias continuará fortaleciéndose para combatir la delincuencia organizada y preservar la seguridad pública.