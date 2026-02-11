Cinco detenidos tras decomiso de más de 4,7 toneladas de cocaína en altamar

El aseguramiento de 188 bultos con presunta droga en aguas del Pacífico derivó en la detención de cinco personas, quienes actualmente enfrentan un proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa , informó de manera separada la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) .

La Semar dio a conocer que la intercepción ocurrió durante labores de vigilancia marítima en altamar, como parte de un operativo coordinado entre la Armada de México en funciones de Guardia Costera y la Guardia Costera de Estados Unidos , dentro de los mecanismos de cooperación bilateral para el combate a actividades ilícitas en el mar.

Por su parte, la FGR precisó que la acción se registró en un punto ubicado entre Cabo San Lucas, Baja California Sur, y la Isla Clarión , donde fueron asegurados 188 bultos que contenían más de 4 toneladas 700 kilogramos de clorhidrato de cocaína , tras las primeras diligencias ministeriales. La droga y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal , que integró la carpeta de investigación por delitos contra la salud en la modalidad de extracción.

La Fiscalía federal informó además que los imputados, identificados como Jorge “N”, Julio “N”, José “N”, Ricardo “N” y Gerardo “N” , fueron presentados ante un juez de control. Durante la audiencia inicial, y luego de que la defensa solicitara la duplicidad del término constitucional, se les dictó prisión preventiva oficiosa , en tanto se define su situación jurídica.

Las autoridades federales señalaron que este aseguramiento forma parte de las acciones permanentes de vigilancia en rutas marítimas del Pacífico, orientadas a frenar el trasiego de drogas en altamar y generar una afectación económica a las organizaciones criminales que operan en esta región.

