Decoraciones navideñas, un riesgo latente si no se toman medidas preventivas

Durante la temporada decembrina, el uso de decoraciones navideñas incrementa el riesgo de incendios en viviendas, por lo que autoridades de atención a emergencias reiteran el llamado a extremar medidas de prevención para evitar accidentes que, año con año, llegan a provocar pérdidas materiales totales.

De acuerdo con instancias de emergencias, entre los principales factores de riesgo se encuentra el uso de luces navideñas en mal estado, la sobrecarga de conexiones eléctricas y la colocación de árboles navideños naturales resecos, condiciones que pueden detonar incendios domésticos en cuestión de minutos.

Ante ello, se recomienda verificar que las luces navideñas cuenten con certificación de la Norma Oficial Mexicana (NOM), evitar el uso de conexiones múltiples y, de ser posible, optar por alternativas más seguras como luces solares. Asimismo, se sugiere desconectar los adornos eléctricos antes de salir de casa o al momento de ir a dormir.

El árbol de Navidad, uno de los principales elementos decorativos, debe colocarse en un sitio estratégico dentro del hogar. Autoridades recomiendan mantenerlo alejado de cortinas, ventanas, tomas de gas, velas o cualquier fuente de calor, además de evitar que obstruya rutas de evacuación en caso de una emergencia.

Otro de los riesgos comunes durante las celebraciones es el uso de velas. Aunque forman parte de la tradición, su utilización debe ser limitada y siempre bajo supervisión. En caso de emplearlas, deben colocarse en recipientes seguros y apagarse completamente antes de dormir o salir del domicilio.

Finalmente, se exhorta a priorizar la seguridad en el hogar sobre la estética al momento de decorar. Utilizar materiales no inflamables en nacimientos y adornos, mantener los cables ordenados y revisar las instalaciones eléctricas son acciones clave para reducir riesgos durante la Navidad.

Las autoridades reiteran que la prevención de incendios en Navidad es fundamental para disfrutar de las fiestas decembrinas sin contratiempos y garantizar una celebración segura para todas las familias.