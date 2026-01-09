Gobierno de BCS confirma fin del decreto para regularizar autos “chocolate”; ahora pagarán aranceles
El Gobierno de Baja California Sur confirmó este 9 de enero la conclusión definitiva del decreto para la regularización de vehículos de procedencia extranjera, popularmente conocidos como “autos chocolate”.
“Ha concluido el decreto para la regularización de vehículos de procedencia extranjera. Durante su vigencia, se regularizaron más de 39,000 vehículos (en BCS)… Quienes no completaron su regularización, quedarán sujetos a lo que marca la ley aduanera“, señaló el Gobierno de BCS mediante un video que han difundido en sus redes sociales.
La administración estatal advirtió que, desde el pasado 1 de enero de 2026, ya no es posible realizar trámites bajo este esquema simplificado, por lo que aquellos propietarios que no completaron el proceso deberán realizar hoy un nuevo procedimiento ante las autoridades federales.
Esta confirmación local coincide con las nuevas disposiciones federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ha establecido que la importación definitiva de vehículos usados —conocidos popularmente como autos “chocolate”— estará sujeta ahora al pago de aranceles obligatorios.
Quienes no aprovecharon el decreto, enfrentarán un costo fiscal mucho mayor: un arancel del 10% para vehículos de más de ocho años de antigüedad en el resto del país, y tasas variables para la franja fronteriza, golpeando el bolsillo de las familias sudcalifornianas que dependen de estas unidades.
La medida busca no solo reordenar el parque vehicular en municipios como La Paz y Los Cabos, sino también fortalecer la recaudación federal, la cual ahora se alineará con compromisos internacionales de sostenibilidad para cerrar la puerta a unidades que no cumplan con normas ambientales estrictas.
