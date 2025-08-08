“Gracias por tratar de arreglarme”: dedicatoria de Shakira a Chris Martin fortalece rumor de romance

Los rumores sobre un posible romance entre Shakira y Chris Martin han cobrado fuerza luego de una serie de emotivos gestos públicos y declaraciones que han despertado la curiosidad de sus seguidores. Aunque ambos artistas no han confirmado una relación sentimental, su cercana amistad ha quedado más que evidente en los últimos meses.

Durante su reciente concierto en Los Ángeles, Shakira sorprendió al público al dedicar la canción “Antología” al vocalista de Coldplay, acompañando el gesto con unas palabras que resonaron entre sus fanáticos:

“Gracias por intentar arreglarme… mis amigos y todos ustedes han sido las luces que me guiaron a casa.”

Por su parte, Chris Martin también ha tenido detalles públicos con la cantante colombiana. En una presentación de Coldplay en Miami, hizo un guiño a “Hips Don’t Lie” antes de interpretar su clásico “Yellow”, lo que fue interpretado por muchos como un homenaje a Shakira.

La amistad entre ambos artistas se remonta a 2017, cuando compartieron escenario en el Global Citizen Festival en Hamburgo. Desde entonces, se ha consolidado una relación marcada por la admiración mutua y un apoyo incondicional, especialmente después de la separación de Shakira con Gerard Piqué en 2022.

En una entrevista con Rolling Stone, la cantante reveló que Chris fue uno de sus principales apoyos durante los momentos más difíciles:

“Me hablaba todos los días para saber cómo estaba, enviándome palabras de fortaleza y sabiduría.”

A pesar de los crecientes rumores, no existen declaraciones oficiales que confirmen un romance. Sin embargo, la constante interacción entre ambos, tanto en privado como en actos públicos, ha hecho que muchos fans esperen que esta amistad pueda convertirse en algo más.

¿Romance o amistad profunda?

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación sentimental. En cambio, ambos han hablado abiertamente del respeto mutuo, del apoyo emocional y de la admiración artística que comparten. Sin embargo, sus constantes muestras de cariño público, colaboraciones, mensajes y presencias cruzadas en conciertos alimentan la narrativa de que esta conexión podría ir más allá.

Los fans, por su parte, no han tardado en crear teorías y celebrar la idea de una pareja entre ambos artistas. Para muchos, Shakira y Chris Martin representan una unión de dos mundos musicales distintos pero compatibles, cargada de sensibilidad, experiencia y evolución emocional.

Sea cual sea la naturaleza de su relación, lo cierto es que Shakira y Chris Martin han demostrado que una amistad genuina puede trascender fronteras, idiomas y circunstancias personales. En medio de sus carreras individuales, ambos han encontrado consuelo y complicidad en el otro, convirtiendo su vínculo en una historia que el público sigue con atención.

Por ahora, los rumores seguirán, alimentados por cada mirada, canción y palabra compartida. Y quizá, más adelante, ambos artistas decidan revelar si esta historia se quedará en el terreno de la amistad… o dará paso al amor.