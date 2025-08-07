Mueren ministros de Defensa y Medio Ambiente de Ghana en accidente aéreo

Una tragedia golpeó a Ghana este miércoles 6 de agosto, cuando un helicóptero militar se estrelló en la región de Ashanti, provocando la muerte de ocho personas, entre ellas dos altos funcionarios del gobierno. El accidente ha conmocionado al país, que ya ha decretado duelo nacional.

El siniestro fue confirmado por el gobierno de Ghana a través de un comunicado oficial, en el que expresó su pesar por las pérdidas humanas e informó que se llevarán a cabo investigaciones exhaustivas para esclarecer lo ocurrido.

Entre las víctimas mortales se encuentran el Ministro de Defensa, Edward Omane Boamah, y el Ministro de Medio Ambiente, Ibrahim Murtala Mohammed, ambos considerados pilares del gabinete del presidente.

La aeronave, un modelo Z9 de fabricación china, despegó desde Accra, la capital del país, con rumbo a la ciudad minera de Obuasi. A bordo viajaban cinco pasajeros y tres miembros de la tripulación. Poco después del despegue, el helicóptero desapareció del radar, lo que encendió las alertas en las Fuerzas Armadas.

Horas más tarde, autoridades confirmaron el hallazgo de los restos de la aeronave. No hubo sobrevivientes. Este evento representa uno de los peores accidentes aéreos en la historia reciente de Ghana.

El jefe de gabinete, Julius Debrah, ofreció un mensaje televisado a la nación, en el que lamentó la tragedia y anunció que las banderas ondearán a media asta “hasta nuevo aviso”.

Según la Capitana Verónica Adzo Arhin, Directora General Interina de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, ya se inició un protocolo de investigación para determinar las causas del accidente. Agregó que se están recopilando datos sobre el vuelo, sin descartar ninguna hipótesis.

Las autoridades aún no han precisado si las condiciones meteorológicas o una posible falla técnica en el helicóptero militar influyeron en el accidente. Sin embargo, han señalado que todos los recursos estarán disponibles para esclarecer los hechos.

Junto a los ministros, también perecieron Alhaji Muniru Muhammad, exministro de Agricultura y coordinador adjunto de seguridad nacional, así como Samuel Sarpong, vicepresidente del Congreso Nacional Democrático (NDC), partido en el poder.

