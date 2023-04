Quedaron definidas las semifinales de la Champions League

La ronda de cuartos de final ha finalizado y la Champions League ya tiene definidos a los equipos que disputarán las semifinales del torneo de la UEFA.

Bayern Múnich no pudo conseguir la proeza de remontar la llave ante el Manchester City y con un empate de 1-1 en el partido de vuelta, Pep Guardiola y sus dirigidos sellaron un marcador global de 4-1 y se instalaron en las semifinales de la Champions League.

Los bávaros jugaron un buen primer tiempo y por momentos dieron a su afición la esperanza de que podrían soñar con la voltereta; sin embargo, la puntería no estuvo de su lado y con anotaciones de Erling Haaland y Joshua Kimmich, el partido terminó empatado, dándole el boleto a la siguiente ronda a los citizens.

En el otro duelo de la jornada, el Inter de Milán no tuvo mayores complicaciones para liquidar su serie ante el Benfica y con un empate de 3-3 en el partido de vuelta, los italianos avanzaron a las semifinales del certamen con un marcador global de 5-3.

Con el pase del Manchester City y el Inter de Milán, estos se unen al Real Madrid y al Milan para ser los equipos que disputen las semifinales del torneo de clubes más importante del mundo.

En lo que definitivamente será una final adelantada, el Real Madrid y el Manchester City se enfrentarán en busca de un boleto al partido por el título. Los merengues querrán refrendar que son los actuales campeones de Europa y los citizens tienen la mirada fija en el objetivo de finalmente levantar la orejona.

Del otro lado de las llaves, se vivirá una histórica edición del Clásico de la Madonnina, cuando el Milan y el Inter de Milán choquen cara a cara para conseguir el pase a la final.

Las semifinales de la Champions League se jugarán en el mes de mayo y ambos duelos prometen ser totalmente emocionantes.

Semi-finals set! ✅

Pick the winners to score points and build your bracket…#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 19, 2023