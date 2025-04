Quedó definido el Play In del Clausura 2025

Terminó el torneo regular del Torneo Clausura 2025 y con esto, quedaron definidos los partidos de Play In para luego conocer a los ocho invitados a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Así, tras 17 fechas, se sabe que con la derrota de Pachuca y León ante Atlético San Luis y Monterrey, respectivamente cuatro equipos buscarán su boleto a la Liguilla de la siguiente manera:

Rayados enfrentará a Pachuca y el ganador irá directamente a los Cuartos de Final, mientras que Juárez FC se medirá a los Pumas de la UNAM y el ganador irá contra el perdedor de Tuzos y Monterrey para conocer al último clasificado a la Liguilla.

Los que ya no se mueven y van directos a la Liguilla son Toluca como líder general, América, Cruz Azul, Tigres, Necaxa y León. El Play In se jugará hasta el próximo fin de semana y la segunda ronda de esta repesca será hasta la siguiente semana, es decir, dos fines de semana seguidos de Play In ante la organización de los directivos de la Liga MX.

PLAY IN

Monterrey vs Pachuca

FC Juárez vs Pumas

CLASIFICADOS A LA LIGULLA

1.- Toluca

2.- América

3.- Cruz Azul

4.- Tigres

5.- Necaxa

6.- León