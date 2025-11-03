Definidos los horarios y fechas de los Cuartos de Final del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil
Calendario oficial de los Cuartos de Final
La Liga MX Femenil confirmó las fechas y horarios de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025. Ocho equipos competirán en series de ida y vuelta por un lugar en las semifinales. Los duelos quedaron definidos así:
Tigres vs Juárez
- Ida: Jueves 6 de noviembre, 18:30 h – Estadio Olímpico Benito Juárez
- Vuelta: Domingo 9 de noviembre, 17:00 h – Estadio Universitario
Las Amazonas, líderes del torneo, parten como favoritas ante un Juárez histórico, que disputa su primera liguilla.
Pachuca vs Cruz Azul
- Ida: Miércoles 5 de noviembre, 18:00 h – Estadio Olímpico Universitario
- Vuelta: Sábado 8 de noviembre, 21:00 h – Estadio Hidalgo
Las Tuzas buscarán imponer condiciones en casa frente a una Máquina celeste que sorprendió en la recta final.
América vs Monterrey
- Ida: Jueves 6 de noviembre, 19:15 h – Estadio BBVA
- Vuelta: Domingo 9 de noviembre, 19:15 h – Estadio Ciudad de los Deportes
Un clásico reciente del fútbol femenil. Las Águilas apuestan por su ofensiva, mientras que Rayadas llegan con una de las defensas más sólidas del torneo.
Toluca vs Chivas
- Ida: Jueves 6 de noviembre, 21:00 h – Estadio Akron
- Vuelta: Domingo 9 de noviembre, 21:15 h – Estadio Nemesio Diez
Chivas busca revancha tras una fase regular irregular. Toluca, por su parte, quiere dar la sorpresa con el impulso de su afición.
Formato de competencia
El equipo que obtenga el mayor marcador global tras los dos partidos avanzará a semifinales. En caso de empate, clasificará el mejor posicionado en la tabla general del Apertura 2025.
Fechas y sedes clave
Del 5 al 9 de noviembre de 2025
Sedes: Juárez, Pachuca, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y Toluca
Fase: Cuartos de Final — Liga MX Femenil Apertura 2025
La emoción de la liguilla está por comenzar y cada minuto contará en la lucha por el título. ¿Quiénes avanzarán a semifinales?
