Definidos los horarios y fechas de los Cuartos de Final del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil

Calendario oficial de los Cuartos de Final

La Liga MX Femenil confirmó las fechas y horarios de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025. Ocho equipos competirán en series de ida y vuelta por un lugar en las semifinales. Los duelos quedaron definidos así:

Tigres vs Juárez

Ida: Jueves 6 de noviembre, 18:30 h – Estadio Olímpico Benito Juárez

Jueves 6 de noviembre, 18:30 h – Estadio Olímpico Benito Juárez Vuelta: Domingo 9 de noviembre, 17:00 h – Estadio Universitario

Las Amazonas, líderes del torneo, parten como favoritas ante un Juárez histórico, que disputa su primera liguilla.

Pachuca vs Cruz Azul

Ida: Miércoles 5 de noviembre, 18:00 h – Estadio Olímpico Universitario

Miércoles 5 de noviembre, 18:00 h – Estadio Olímpico Universitario Vuelta: Sábado 8 de noviembre, 21:00 h – Estadio Hidalgo

Las Tuzas buscarán imponer condiciones en casa frente a una Máquina celeste que sorprendió en la recta final.

América vs Monterrey

Ida: Jueves 6 de noviembre, 19:15 h – Estadio BBVA

Jueves 6 de noviembre, 19:15 h – Estadio BBVA Vuelta: Domingo 9 de noviembre, 19:15 h – Estadio Ciudad de los Deportes

Un clásico reciente del fútbol femenil. Las Águilas apuestan por su ofensiva, mientras que Rayadas llegan con una de las defensas más sólidas del torneo.

Toluca vs Chivas

Ida: Jueves 6 de noviembre, 21:00 h – Estadio Akron

Jueves 6 de noviembre, 21:00 h – Estadio Akron Vuelta: Domingo 9 de noviembre, 21:15 h – Estadio Nemesio Diez

Chivas busca revancha tras una fase regular irregular. Toluca, por su parte, quiere dar la sorpresa con el impulso de su afición.

Formato de competencia

El equipo que obtenga el mayor marcador global tras los dos partidos avanzará a semifinales. En caso de empate, clasificará el mejor posicionado en la tabla general del Apertura 2025.

Fechas y sedes clave

Del 5 al 9 de noviembre de 2025

Sedes: Juárez, Pachuca, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y Toluca

Fase: Cuartos de Final — Liga MX Femenil Apertura 2025

La emoción de la liguilla está por comenzar y cada minuto contará en la lucha por el título. ¿Quiénes avanzarán a semifinales?