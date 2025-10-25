Dejarán de operar 9 empresas de seguridad privada en BCS por irregularidades

En un fuerte llamado de atención al sector de seguridad privada en la entidad, la Dirección de Seguridad Privada de Baja California Sur informó que nueve compañías se verán obligadas a dejar de operar por no cumplir con los requisitos legales vigentes.

Según el titular del organismo, Francisco Javier Ruiz Tapiz, estas empresas operaban sin acreditar la totalidad de sus licencias. En los municipios de La Paz y Los Cabos se detectaron algunas irregularidades: de 144 guardias inspeccionados en Los Cabos, dos trabajaban sin la autorización estatal requerida.

Actualmente, en la entidad están registradas 99 compañías que sí operan con permiso estatal y cumplen con la normativa. Las empresas sancionadas han recibido un plazo para regularizarse, mientras que la dirección estatal mantiene que no bajará la vigilancia sobre el sector para evitar que operen “desordenadamente o fuera de la ley”.

El paso dado es relevante en el contexto de un estado que depende de dichas empresas para refuerzos de vigilancia y protección, por lo que la legalidad y profesionalización del servicio son claves para la confianza ciudadana.

