Del fútbol al triatlón en una carrera contra la vida

Ana Karen Álvarez es una atleta que se encuentra lista para disputar la carrera CPS Media con causa, a realizarse el domingo 16 de julio. Cuenta con una gran trayectoria, ya que inicialmente comenzó en otros deportes, pero por cuestiones de salud se dedicó al triatlón.

Ha conquistado numerosos podios a lo largo de su carrera, sin importar cuán desafiantes sean las competencias, Álvarez siempre se esfuerza por alcanzar sus metas, es por eso que en entrevista con CPS Noticias, la deportista aseguró que este nuevo reto se unirá a una larga lista de palmarés en su vida.

“Es un nuevo desafío para mí, ya que implica correr en un terreno urbano. Para adaptarme, he intensificado mi entrenamiento en terrenos similares, simulando las condiciones que encontraré durante la competencia […] también he trabajado en mejorar mi resistencia y velocidad para afrontar el ritmo acelerado que se espera en una carrera urbana. Mi equipo de entrenadores ha diseñado un programa específico para esta carrera, y confío en que me he preparado de manera adecuada”.