Delcy Rodríguez decreta el cierre de siete organismos públicos creados por Maduro y Chávez

En un giro político significativo dentro del oficialismo, Delcy Rodríguez, quien funge como presidenta encargada de Venezuela, ordenó este domingo 15 de febrero de 2026 el cierre y liquidación de siete entes públicos. La medida, oficializada mediante el Decreto N.º 5.248, incluye organismos que fueron pilares durante las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, este último actualmente detenido en Estados Unidos.

El decreto establece la supresión de cuatro entidades creadas bajo el mandato de Maduro y tres fundaciones instauradas en etapas previas del chavismo. Delcy Rodríguez justificó esta decisión bajo el argumento de “adaptar la estructura del Ejecutivo a las nuevas directrices y políticas de orden social”, buscando una mayor eficiencia en el Ministerio del Despacho de la Presidencia.

Entre los entes eliminados destaca el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), fundado en 2013 para centralizar información de inteligencia. Asimismo, se decretó el cese de funciones de la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa y la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra.

Reestructuración y desmantelamiento del chavismo por Delcy Rodríguez

El cierre de organismos también alcanzó a instituciones con mayor antigüedad, como la Fundación Propatria 2000, la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPE) y la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), creada originalmente en 1986. La administración de Delcy Rodríguez ha dispuesto un plazo de 90 días para que una junta liquidadora especializada concrete el cese total de actividades.

Desde la oposición, el partido Primero Justicia calificó esta acción como un “desmantelamiento del chavismo en manos del propio chavismo”. Según analistas internacionales, este movimiento consolida el poder de la mandataria encargada y marca una distancia operativa respecto a las estructuras de control social y vigilancia que caracterizaron la década anterior bajo el mando directo de Maduro.

La reestructuración implica que ciertas competencias, como las de vigilancia fronteriza, serán transferidas a ministerios como el de Relaciones Exteriores. Con estas medidas, Delcy Rodríguez busca proyectar una imagen de reorganización institucional ante la comunidad internacional, en un contexto donde el país enfrenta retos económicos profundos y una transición política incierta.

