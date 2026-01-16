Delcy Rodríguez pide a legisladores reformas petroleras para inversión extranjera

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió el jueves a los legisladores que aprueben reformas en la industria petrolera que abrirían las puertas a una mayor inversión extranjera.

El objetivo central de esta iniciativa es flexibilizar el marco legal vigente para facilitar la entrada de inversión extranjera y revitalizar la industria petrolera del país sudamericano, la cual ha enfrentado severas limitaciones operativas en los últimos años.

Rodríguez, quien ha estado bajo presión por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para alinearse con su visión para la nación rica en petróleo, dijo que las ventas de petróleo venezolano se destinarían a fortalecer los servicios de salud en crisis, el desarrollo económico y otros proyectos de infraestructura.

Durante su discurso, Delcy Rodríguez enfatizó que el país se encuentra en un momento coyuntural donde la participación de capitales internacionales es indispensable para alcanzar las metas de producción establecidas para 2026. Según la funcionaria, estas reformas buscan eliminar trabas burocráticas y ofrecer mayores garantías jurídicas a las empresas trasnacionales interesadas en participar en la extracción y refinación de crudo en la Faja Petrolífera del Orinoco.

La propuesta gubernamental plantea cambios en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, permitiendo que las empresas privadas tengan una mayor participación accionaria en las empresas mixtas, donde actualmente el Estado, a través de PDVSA, mantiene el control mayoritario. Esta apertura representaría un giro significativo en la política económica del gobierno de Nicolás Maduro, en un intento por sortear los efectos de las sanciones internacionales y recuperar los ingresos fiscales.

Desafíos de la industria petrolera venezolana en 2026

El sector energético de Venezuela ha operado bajo un esquema de emergencia durante la última década. Datos de la OPEP indican que, aunque ha habido una ligera recuperación, la producción aún dista de los niveles históricos de tres millones de barriles diarios.

Se espera que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, comience el debate de los artículos específicos de la reforma en las próximas sesiones ordinarias. Mientras tanto, sectores de la oposición y analistas económicos internacionales mantienen cautela sobre la capacidad de estas medidas para atraer los miles de millones de dólares necesarios para la reconstrucción de la infraestructura petrolera dañada.

