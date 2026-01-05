Delcy Rodríguez toma el mando en Venezuela y tiende la mano a Trump tras la captura de Maduro

La asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela abrió un nuevo capítulo político marcado por un mensaje directo a Washington, apenas horas después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense. En su primera declaración oficial, Rodríguez llamó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a “trabajar conjuntamente”, en un intento por fijar el tono de una etapa de transición atravesada por tensiones diplomáticas y una crisis de legitimidad interna.

El llamado se produjo tras encabezar su primera sesión del Consejo de Ministros, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara que asumiera provisionalmente las funciones presidenciales ante la imposibilidad material de que Maduro continúe en el cargo. La designación busca dar continuidad institucional al Ejecutivo venezolano en medio de un escenario inédito, con el jefe de Estado fuera del país y bajo custodia extranjera.

El mensaje de Rodríguez estuvo centrado en una narrativa de diálogo y cooperación, dirigida explícitamente a la Casa Blanca. Al apelar a la paz regional y al entendimiento entre gobiernos, la presidenta encargada subrayó que Venezuela aspira a una relación internacional basada en el respeto mutuo y alejada de confrontaciones armadas, un planteamiento que contrasta con la dureza del contexto que rodea la captura del exmandatario.

La referencia a Nicolás Maduro no fue menor. Rodríguez reivindicó su línea política y aseguró que la búsqueda de paz y diálogo ha sido una constante del ahora presidente capturado, posicionando su discurso como una continuidad del proyecto político que representó. Esta postura busca cohesionar a la base oficialista en un momento de fuerte presión interna y externa.

El operativo estadounidense que derivó en la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ha sido el detonante de la actual crisis. Estados Unidos los acusa de delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas, cargos que el gobierno venezolano rechaza de manera categórica y que considera parte de una estrategia de agresión contra su soberanía.

Desde Caracas, Rodríguez y otros altos funcionarios han condenado la acción de Washington, calificándola como un “secuestro” y exigiendo la liberación inmediata de la pareja. Incluso durante sesiones oficiales del gabinete, la narrativa ha sido de denuncia y resistencia frente a lo que describen como una intervención ilegal en asuntos internos del país.

En el plano internacional, la captura de Maduro ha profundizado las divisiones regionales. Gobiernos como los de Brasil, Cuba, Colombia y México han cuestionado el despliegue estadounidense por considerarlo una violación a la soberanía venezolana, mientras que países como Argentina y Ecuador han expresado su respaldo a la actuación de Washington, evidenciando una fractura diplomática en América Latina.

La invitación de Rodríguez a Trump, difundida a través de su canal oficial, se convierte así en un gesto político que busca contener la escalada del conflicto y abrir una vía de interlocución directa con Estados Unidos. Sin embargo, la ausencia de una respuesta inmediata de la Casa Blanca mantiene la incertidumbre sobre si ese llamado encontrará eco o quedará como una señal simbólica en medio de una crisis mayor.

