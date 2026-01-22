Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Internacional

Casa Blanca confirma visita de Delcy Rodríguez a Washington

Aunque se confirmó el viaje de la presidenta interina de Venezuela, el Gobierno de EE. UU. no ha detallado fechas ni los motivos oficiales de los encuentros en la capital
22 enero, 2026
Delcy Rodríguez visita Washington

Especial

La Casa Blanca confirmó este miércoles que Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, tiene previsto visitar Washington, Estados Unidos, próximamente, aunque no se han detallado fechas ni la agenda oficial de la gira, informaron funcionarios estadounidenses.

El anuncio se produce en el contexto de la captura y deposición del expresidente Nicolás Maduro tras una operación militar estadounidense a inicios de enero, que derivó en una transición política en Caracas y la asunción de Rodríguez como presidenta interina según la Constitución venezolana.

La posible visita de Rodríguez marca un hecho inusual en la relación bilateral, ya que un jefe de Estado venezolano no visita Estados Unidos en más de 25 años, fuera de encuentros en foros multilaterales como las Naciones Unidas.

Un funcionario de la Casa Blanca señaló que, pese a la confirmación del viaje, no se han anunciado detalles sobre el calendario, la agenda ni los encuentros que sostendrá Rodríguez en Washington. Entre las especulaciones está una posible reunión con el presidente Donald Trump, aunque esto no ha sido oficializado.

La noticia se da días después de que Trump recibiera en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien le obsequió su medalla del Premio Nobel de la Paz. Pese a ello, la administración estadounidense ha señalado que la visita de Rodríguez responde a la necesidad de entablar diálogo y cooperación tras los recientes cambios políticos en Venezuela.

Rodríguez ha declarado en sus mensajes públicos que en caso de viajar a Washington como líder venezolana lo haría “de pie, caminando, no arrastrada”, en alusión a su postura de soberanía ante Estados Unidos.

  Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México.

