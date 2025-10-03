Jóvenes talentos deslumbran en el DELE Fest UABCS

El talento y la creatividad fueron los protagonistas del DELE Fest 2025, organizado por la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), donde uno de los momentos culminantes fue la premiación del Segundo Concurso de Cuento en Inglés Interprepas.

El Poliforo Cultural Universitario fue el escenario de una jornada llena de actividades lúdicas como spelling bees y juegos de vocabulario, que buscaron fomentar el interés por otras lenguas de forma dinámica.

Los propios estudiantes del Departamento de Lenguas Extranjeras (DELE) mostraron sus avances a través de presentaciones artísticas y trabajos audiovisuales, lo que evidenció los logros de los programas académicos.

¿Cuál es el propósito del DELE Fest?

Para la responsable del Departamento de Lenguas Extranjeras, la Lic. Lis Martínez Dibene, el DELE Fest se ha consolidado como un espacio que combina una feria de idiomas con actividades recreativas y presentaciones artísticas.

El propósito, señaló, es tanto exhibir los logros de alumnos y profesores como extender una invitación abierta a toda la comunidad para que se integre al aprendizaje de una nueva lengua.

Durante el evento, se instalaron módulos informativos donde el personal académico resolvió dudas sobre inscripciones, requisitos y todos los servicios disponibles.

Oferta abierta a toda la comunidad

La jefa del DELE extendió una invitación formal a la comunidad universitaria y a la sociedad sudcaliforniana para que se acerquen al departamento.

Subrayó que allí pueden encontrar una amplia gama de servicios que incluyen cursos de distintos idiomas, certificaciones con validez oficial y capacitaciones especializadas, diseñadas para aprender, reforzar o certificar el dominio de una lengua extranjera.