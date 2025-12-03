Delegación de Cabo San Lucas se suma al evento “Luchando por una Sonrisa” de CPS Media

La Delegación de Cabo San Lucas anunció su participación en el evento de lucha libre “Luchando por una Sonrisa”, una iniciativa impulsada por CPS Media que se realizará el próximo domingo 14 de diciembre a las 7:00 de la tarde en el Auditorio Municipal “Leonardo Gastélum Villalobos”. La entrada será gratuita para niñas y niños de 10 años o menos, mientras que los adultos podrán acceder donando un juguete no bélico y sin pilas.

El coordinador de la Secretaría General en Cabo San Lucas, Víctor Castro Martínez, destacó la importancia de sumar esfuerzos entre la iniciativa privada y el Ayuntamiento en actividades que impulsan el bienestar infantil.

“En el Gobierno de Los Cabos apoyamos firmemente las acciones que fomentan la convivencia familiar y promueven valores positivos. Agradecemos a CPS Media por su compromiso social y por sumarse a esta causa que llevará alegría a cientos de niñas y niños durante esta temporada. Invitamos a la ciudadanía a participar y contribuir con un juguete para que juntos logremos que más familias vivan unas fiestas con esperanza y unión”, expresó.

Por su parte, Rodrigo Flores Álvarez, gerente comercial de CPS Media y organizador del evento, explicó que “Luchando por una Sonrisa” forma parte de las campañas de responsabilidad social del corporativo integrado por Radiante FM, TV Mar y Tribuna de México.

“Queremos apoyar a las y los niños y regalarles una sonrisa en estas fiestas decembrinas; por eso los invitamos a disfrutar de luchadores de talla nacional completamente gratis para los menores”, indicó.

Entre los talentos confirmados destacan El Hijo de Fishman, Súper Muñeco Jr., El Hijo de Huracán Ramírez, Black Shadow Jr., El Perro Wisin, además de luchadores locales de Los Cabos.

Flores Álvarez reiteró que la entrada para adultos consistirá en la entrega de un juguete no bélico y que no requiera pilas, artículos que serán distribuidos posteriormente en colonias vulnerables del municipio. También agradeció el apoyo institucional:

“Queremos agradecer al presidente municipal Christian Agúndez Gómez y a la delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe, por todo el apoyo para llevar a cabo este evento. Nos estaremos coordinando con INDEM y la Delegación para la entrega de los juguetes en las zonas que más lo necesitan”.

Con esta edición de “Luchando por una Sonrisa”, la Delegación reafirma su compromiso con la niñez y con actividades que fomentan la unión familiar durante las fiestas decembrinas.