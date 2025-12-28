Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 28 de Diciembre, 2025
Delegación de Cabo San Lucas llama a la ciudadanía a sumarse a campaña de juguetes

La Delegación de Cabo San Lucas mantiene abierta la campaña de donación de juguetes no bélicos para niñas y niños del municipio; concluye el 31 de diciembre.
28 diciembre, 2025
Delegación de Cabo San Lucas

Foto: Especial

La Delegación de Cabo San Lucas, a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, mantiene vigente su campaña de donación de juguetes, invitando a la ciudadanía a sumarse y llevar alegría a las niñas y niños del municipio. La colecta concluirá el próximo 31 de diciembre.

Gracias a la participación de coordinadores, instituciones y ciudadanos de Cabo San Lucas y San José del Cabo, hasta el momento se han reunido más de 180 juguetes, los cuales serán entregados a la delegada municipal para su distribución.

La campaña solicita juguetes apropiados y no bélicos, incluyendo rompecabezas, juegos de memoria, libros infantiles, cuentos y fábulas, kits de manualidades, juegos de mesa, peluches, balones, cuerdas para saltar, muñecas, muñecos y carritos.

Quienes deseen sumarse pueden entregar sus donaciones en las oficinas de la Coordinación de Relaciones Públicas de la Delegación de Cabo San Lucas, en un horario de 08:00 a 15:00 horas.

LEE MÁS: Transporte público en Los Cabos reducirá horarios por Año Nuevo

Andrea Sánchez Uribe, coordinadora de Relaciones Públicas en Cabo San Lucas, agradeció la respuesta de la ciudadanía y destacó que la campaña refleja la visión social promovida por el presidente municipal Christian Agúndez Gómez.

La Delegación reitera la invitación a contribuir antes del cierre de la campaña el 31 de diciembre, recordando que cada donación representa un gesto solidario que genera sonrisas y momentos especiales para la niñez de Cabo San Lucas.

