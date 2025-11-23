Delegada de Cabo San Lucas niega descontrol en vendedores ambulantes

El Consejo Coordinador de Los Cabos advirtió recientemente un incremento de vendedores ambulantes sin permiso en las zonas turísticas del municipio, situación que ha generado preocupación entre representantes empresariales y comerciantes establecidos. De acuerdo con el organismo, la presencia de ambulantes irregulares refleja una presunta falta de control por parte del Ayuntamiento de Los Cabos.

Ante estas acusaciones, y considerando que la playa El Médano es uno de los puntos con mayor concentración de comercio informal en Cabo San Lucas, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos entrevistaron a la delegada Karina de la O para conocer si existe un descontrol en la operación de vendedores ambulantes. La funcionaria aseguró que la delegación ha trabajado de fondo en el tema y que se ha logrado depurar a una gran parte de los comerciantes que operaban de manera ilegal.

“Esa información es errónea. Sí tenemos que meternos más de fondo en el tema. Cuando llegamos a la delegación retiramos a muchos vendedores ambulantes sin permiso. Es importante filtrar a los vendedores para que esto no vuelva a pasar. Debe haber operativos constantes, pero eso le compete a Inspección Fiscal”, señaló.

Por otro lado, la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) en Baja California Sur informó que actualmente existen 689 vendedores ambulantes credencializados en el municipio. El sindicato destacó que la proliferación de comerciantes irregulares afecta directamente las ventas de quienes sí cuentan con autorización y, además, impacta de manera negativa en la imagen del destino turístico de Los Cabos.