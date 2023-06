Delegado de Cabo San Lucas solicitará licencia al cargo a partir del 1 de julio

El delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora Ceseña, ha solicitado una licencia de trabajo que abarcará desde el 1 de julio hasta el 1 de septiembre. Aunque el motivo detrás de esta solicitud aún no se conoce, esta decisión ha generado especulaciones en el ámbito político local.

El anuncio se dio el pasado fin de semana, durante la Toma de Protesta de las Organizaciones de Transporte que se adhieren a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y pronto la noticia llamó la atención debido a su inminente ausencia de sus labores como funcionario público durante dos meses.

“Les adelanto, voy a meter un gol, voy a pedir permiso del primero de julio al primero de septiembre, no voy a estar en gobierno, sin embargo, voy a andar en la calle, ya me verán, se los comento porque a lo mejor me van a buscar y no me encontraran, regreso el primero de septiembre si Dios quiere, pero estaré trabajando en mi casa o en la calle, la gran mayoría me conoce y ahí les podré servir”.