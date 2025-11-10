Delegado en Sotelo, Salamanca asesinado a balazos

El delegado en Sotelo, Salamanca, en Guanajuato, Hermenegildo Vázquez Pérez, de 45 años, fue asesinado a balazos por un grupo de hombres armados que irrumpieron en su vivienda en la calle Primavera de dicha comunidad rural. De acuerdo con los informes, los agresores intentaron llevárselo en un vehículo que tenían estacionado a unos metros del domicilio; al resistirse, fue ejecutado en la vía pública frente a su casa.

La comunidad del delegado en Sotelo, Salamanca se encuentra consternada por el crimen. Vecinos declararon que recibieron llamados de auxilio al escuchar detonaciones durante la madrugada, y que al llegar elementos de la Guardia Nacional, de la policía municipal y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el cuerpo de Vázquez Pérez ya yacía sin vida frente a su vivienda. Las autoridades iniciaron carpeta de investigación, mientras que hasta el cierre de este reporte no se ha informado de algún detenido por el homicidio.

El homicidio del delegado en Sotelo, Salamanca se enmarca en un entorno de creciente violencia contra autoridades comunitarias en zonas rurales de Guanajuato. Los pobladores expresaron indignación y temor ante lo que consideran un ataque a la tranquilidad del poblado y al liderazgo local: “era una persona trabajadora, siempre al pendiente de la comunidad”, dijo uno de los vecinos.

En la escena del crimen se recolectaron indicios y se tomaron declaraciones de testigos para tratar de recrear los hechos. Los agresores huyeron en vehículo, sin que hasta el momento se reportaran características que permitieran una rápida localización. El estado de Guanajuato desplegó un operativo de búsqueda en la zona oriente, limítrofe con Jaral del Progreso, para intentar dar con los responsables.

El asesinato del delegado en Sotelo, Salamanca pone nuevamente de relieve la vulnerabilidad de los representantes comunitarios que operan en territorios afectados por violencia e impunidad. Más que un crimen individual, esta ejecución envía una advertencia sobre las condiciones en las que operan las autoridades locales y la dificultad de contener el empoderamiento de grupos armados. La exigencia de justicia y protección de la comunidad cobra urgencia.