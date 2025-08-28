Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 28 de Agosto, 2025
La Paz

Crece demanda de cuidados para adultos mayores en BCS

El gobernador aseguro que se trata de una visión de la Cuarta Transformación que involucra a toda la sociedad y no solo de apoyos asistenciales.
Joaquín Sánchez Castro
28 agosto, 2025
Foto: Joaquín Sánchez Castro

Los cuidados hacia los adultos mayores deben dejar de entenderse como simples apoyos asistenciales y convertirse en un eje de justicia social, señaló el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío en el evento “Abueleando”, organizado en el marco del Día del Abuelo.

El mandatario sostuvo que la atención a las personas mayores debe asumirse como una tarea compartida entre gobierno, familias y sociedad, e insistió en que la visión de su administración busca dignificar a quienes más lo necesitan.

Por supuesto, no es solo lo que viene haciendo el DIF o Solidaridad a través de Bienestar, no es eso. Es la búsqueda permanente de la Cuarta Transformación por hacer justicia a los que menos tienen”, expresó Castro Cosío.

El gobernador también enfatizó que los cuidados son un eje fundamental para lograr el bienestar social, y que su gobierno seguirá apoyando tanto a casas de día como a asilos en distintas localidades del estado.

“No separarnos ni un milímetro de la importancia que tienen los cuidados para las niñas, niños y adultos mayores. Entender este tema nos va a llevar tiempo, no es un asunto de ayuda menesterosa”, señaló.

Víctor Castro Cosío recordó además que el gobierno mantiene apoyo a instituciones como el asilo de Santa Rosalía y que el Hospital Salvatierra contará con una inversión de alrededor de 300 millones de pesos, autorizados por la presidenta de la República.

La conmemoración del Día del Abuelo se planteó como un espacio para reflexionar sobre el papel de los cuidados y la urgencia de reforzar la atención a los adultos mayores en Baja California Sur.

