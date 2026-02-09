¿Por qué el defensivo DeMarcus Lawrence festejó con una bandera de México?

El liniero defensivo de los Dallas Cowboys, DeMarcus Lawrence, acaparó los reflectores tras la victoria de su equipo en el Super Bowl LXI, al celebrar sobre el emparrillado portando una bandera de México. El gesto, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, ocurrió durante los festejos posteriores al partido, donde el equipo de la “Estrella Solitaria” logró imponerse a su rival, consolidando una de las temporadas más exitosas de la franquicia.

Al ser cuestionado sobre el motivo de esta acción, DeMarcus Lawrence explicó que se trata de un agradecimiento directo a la base de aficionados más grande que tiene el equipo fuera de los Estados Unidos. Para el jugador, el apoyo constante de la comunidad mexicana ha sido fundamental en su carrera, especialmente en los momentos de mayor presión dentro de la NFL.

Este tributo no es casualidad, ya que los Cowboys han mantenido históricamente una relación estrecha con México, país que consideran su segundo hogar. La presencia de la bandera tricolor en las manos de DeMarcus Lawrence simboliza la unión cultural y deportiva que la liga ha intentado fortalecer a través de juegos internacionales y programas de proximidad con el público hispano.

Impacto de los Dallas Cowboys en el mercado mexicano

La conexión entre el equipo de Texas y México se ha fortalecido gracias a figuras como DeMarcus Lawrence, quienes entienden el impacto comercial y emocional del equipo en el sur de la frontera. Según estadísticas de la NFL México, los Vaqueros son el equipo con mayor número de seguidores en el país, superando incluso a franquicias como los Steelers o los Patriots. Esta lealtad se traduce en una derrama económica significativa por venta de mercancía oficial y derechos de transmisión.

Históricamente, Dallas ha sido pionero en realizar campamentos y visitas sociales en ciudades como Monterrey y la Ciudad de México. El hecho de que una estrella de la talla de Lawrence decida portar el lábaro patrio en el escenario más importante del deporte estadounidense reafirma el compromiso de la organización por mantener viva esa llama con su “familia mexicana”.

La liga ha señalado que este tipo de gestos ayudan a mejorar la imagen de la competición a nivel global, fomentando una mayor inclusión y diversidad entre los atletas y las bases de seguidores internacionales, marcando un hito en la historia de las celebraciones de postemporada.

