Demócratas impulsan ley por amenazas militares de Trump contra México

Un grupo de legisladores demócratas en Estados Unidos presentó formalmente ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley para impedir cualquier intervención militar no autorizada por el Congreso. La iniciativa surge como respuesta directa a las recientes declaraciones de Donald Trump, quien ha sugerido la posibilidad de realizar ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico. El proyecto, liderado por Joaquín Castro, busca blindar la relación bilateral y evitar que Trump arrastre a la nación a un conflicto innecesario en la frontera sur.

La propuesta legislativa, titulada No Unauthorized War in Mexico Act (Ley de No a una Guerra No Autorizada en México), establece la prohibición del uso de fondos públicos para acciones bélicas que no cuenten con el aval explícito del Poder Legislativo. El congresista Joaquín Castro, de los demócratas, advirtió que lanzar al país a otra guerra no autorizada en América Latina sería una medida desestabilizadora que afectaría gravemente la economía y los derechos humanos, arriesgando la estabilidad de la región.

Según el reporte oficial, la Cámara de Representantes recibió el documento tras los recientes ataques cerca de las costas de México y las amenazas de la Casa Blanca bajo la administración de Donald Trump. Los legisladores argumentan que una guerra, autorizada o no, pondría en peligro vidas civiles y destruiría el vínculo con el socio comercial más importante de Estados Unidos, sin resolver realmente la crisis del fentanilo.

La congresista Sara Jacobs subrayó que bombardear a México no es la solución para los problemas de seguridad y calificó la intención de una acción unilateral como un error catastrófico. Por su parte, el diputado Greg Stanton aseveró que Trump está amenazando con iniciar un conflicto militar en el patio trasero de la nación, lo cual resultaría en un desastre diplomático y humanitario sin precedentes para el Congreso.

A pesar de la urgencia de los demócratas, se reconoce que en un Congreso con mayoría republicana es poco probable que la No Unauthorized War in Mexico Act (Ley de No a una Guerra No Autorizada en México) prospere de inmediato. No obstante, el objetivo primordial de Joaquín Castro y sus colegas es generar un debate público que registre una oposición firme a la política bélica que se gesta en la Casa Blanca respecto a la soberanía de México.

Finalmente, los impulsores de la ley recalcaron que los objetivos de seguridad nacional deben alcanzarse mediante la cooperación bilateral y no a través de ataques hostiles. La vigilancia sobre las decisiones de Donald Trump se mantendrá constante en la Cámara de Representantes para evitar que el presupuesto federal se utilice en maniobras militares que no hayan sido debidamente consensuadas por los representantes del pueblo estadounidense.

