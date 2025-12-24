Aeropuerto de Tijuana: Continúan las demoras y cancelaciones por intensa neblina

El Aeropuerto Internacional “Abelardo L. Rodríguez” de Tijuana vive una de sus semanas más complicadas de operación, con cancelaciones y demoras consecutivas de vuelos que están afectando tanto a viajeros nacionales como internacionales. Las condiciones climatológicas adversas, principalmente la neblina densa que afecta la región fronteriza, han provocado que numerosas aerolíneas modifiquen sus itinerarios o suspendan vuelos programados durante los últimos días.

La principal causa de estas afectaciones es la reducida visibilidad en pista, que impide las operaciones seguras de despegue y aterrizaje. A pesar de que la neblina suele disiparse conforme avanza el día, los bancos densos de niebla han persistido varias jornadas, interrumpiendo el flujo normal de vuelos y generando incertidumbre entre quienes planeaban viajar en plena temporada vacacional.

LEER MÁS: ¿Qué hacer ante una intoxicación alimentaria durante las cenas navideñas?

Las cifras preliminares de las autoridades aeroportuarias señalan que cientos de vuelos han sido impactados entre emisiones de cancelaciones y retrasos acumulados a lo largo de la semana, en plena temporada de alta demanda por las fiestas decembrinas. La combinación de itinerarios saturados y clima adverso ha dejado a muchos pasajeros varados en salas de espera durante horas o reprogramando sus vuelos varias veces en un mismo día.

Los testimonios en redes y medios locales reflejan la frustración de los usuarios que han visto alterados sus planes de viaje, con casos de personas que han pasado más de 12 horas a la espera dentro del aeropuerto sin una resolución clara de parte de las aerolíneas. Algunos viajeros han tenido que optar por reembolsos y compra de nuevos boletos para poder continuar su trayecto.

LEER MÁS: ¡Atención niñas y niños de la colonia Laguna Azul de La Paz! CPS Media te llevará regalos de Navidad

Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha activado sus módulos de atención en el aeropuerto para brindar asesoría a quienes han resultado afectados. La dependencia ha recordado que las cancelaciones por clima no obligan a compensación monetaria por parte de las aerolíneas, pero sí a reubicar a los pasajeros en otros vuelos hacia su destino contratado.

Parte del problema radica en que el aeropuerto opera con un sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) limitado, el cual requiere condiciones de visibilidad relativamente altas para funcionar. Se ha señalado la necesidad de modernizar estos equipos a una categoría que permita operar con visibilidades mucho menores, lo que reduciría la frecuencia de cancelaciones por neblina en el futuro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.