“Me siento triste y vulnerable”: Ernesto denuncia acoso en línea por su outfit para ver Barbie

Originario de Matamoros, Tamaulipas, Ernesto Romanova estaba emocionado por el estreno de Barbie, por lo que decidió unirse a la fiebre rosa y vestir un outfit que reflejó su vibrante personalidad y que cumpliera con el tan aclamado Barbiecore.

Sin embargo, horas después de salir del cine, Ernesto denunció en un clip de TikTok que un reportero tomó fotos sin su consentimiento y las compartió en redes sociales burlándose del joven, lo cual, afectó de inmediato su salud mental.

En el video, Ernesto mencionó que las burlas se refirieron hacia su complexión y al outfit que portó y se declaró afectado por el hecho de que las imágenes fueron capturadas sin su permiso en un lugar donde él solo acudía a divertirse:

“Ni siquiera había salido de ver la película y ya tenía mensajes de mi familia, conocidos y gente que desconozco avisándome que estoy volviéndome un meme… Me siento triste y vulnerable, no me afecta tanto, tengo la fortaleza de salir, pero esta noche no duermo tranquilo. Gracias a Dios no estoy solo, estoy con mis amigas”, señaló Ernesto.