Centro comercial en Australia usa renos como decoración y genera indignación

Un centro comercial de Australia generó una fuerte polémica luego de que se diera a conocer la contratación de una empresa que utiliza renos vivos como parte de su decoración navideña, una práctica que ha sido duramente criticada por defensores de los derechos animales.

De acuerdo con denuncias difundidas en redes sociales, los renos permanecieron durante varias horas en una zona abierta, expuestos a temperaturas cercanas a los 40 grados, además de soportar gritos, ruido constante y aglomeraciones propias del lugar. Los animales se encontraban inmovilizados, lo que habría incrementado su nivel de estrés.

Activistas compararon esta práctica con lo que ocurre en algunas cabalgatas, donde animales son utilizados con fines de entretenimiento, sin considerar su bienestar ni las condiciones climáticas extremas. Las imágenes del caso provocaron indignación y llamados a sancionar este tipo de exhibiciones.

Organizaciones defensoras de los animales exigieron la prohibición del uso de fauna viva como atracción comercial y solicitaron a las autoridades revisar si el evento cumple con las normas de protección animal vigentes en Australia.

El caso reavivó el debate sobre el uso de animales en espectáculos y eventos públicos, especialmente durante temporadas festivas, cuando este tipo de prácticas suele justificarse como parte de la tradición, pese a las consecuencias para los animales.