Denuncia ciudadana en Cabo San Lucas: acusan presunto abuso de autoridad de policías en zona del hotel Hacienda

Una denuncia ciudadana difundida de manera urgente en redes sociales encendió las alertas en Cabo San Lucas, al señalar un presunto abuso de autoridad por parte de dos policías ocurrido en las inmediaciones del hotel Hacienda.

De acuerdo con el testimonio, una mujer identificada como Celeste habría sido detenida por elementos policiacos, quienes presuntamente intentaron exigirle dinero. Al no acceder, —según la versión difundida— los agentes habrían solicitado apoyo argumentando que la conductora “se pasó un alto” y que estuvo a punto de provocar un choque.

La denunciante asegura que los policías habrían amenazado e intimidado a la mujer, además de intentar subirla a la patrulla mediante forcejeos, mientras le gritaban y utilizaban lenguaje agresivo. La situación habría provocado una crisis emocional en la afectada, quien logró comunicarse por teléfono con una amiga, desde donde se habrían escuchado los gritos de uno de los agentes.

En el mensaje, la persona que realiza la denuncia responsabiliza directamente a los dos policías y a la unidad señalada por cualquier daño que pudiera sufrir la mujer, y pide a la ciudadanía extremar precauciones y compartir la información para visibilizar el caso.

Hasta el momento, ninguna autoridad municipal o estatal ha emitido una postura oficial sobre los hechos descritos. El caso se mantiene como una acusación ciudadana, por lo que se espera que las instancias correspondientes investiguen lo ocurrido y, en su caso, determinen responsabilidades conforme a la ley.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO