Denuncia golpiza y detención arbitraria de policías en pleno centro de La Paz

La Paz, BCS. – Diana Andrea Sánchez León acusó a policías estatales y municipales de golpearla, esposarla y detenerla sin motivo el pasado martes, cuando circulaba por el cruce de Álvaro Obregón y Nicolás Bravo, en pleno centro de la ciudad.

La ciudadana relató que todo comenzó cuando cuestionó a oficiales que, según ella, bloqueaban la vialidad y aplicaban multas sin fundamento. Momentos después, varias patrullas —incluso con presencia de la Marina— la siguieron y rodearon hasta detenerla.

Sánchez León aseguró que mujeres policías la esposaron, la insultaron y la golpearon, incluso frente a una juez de tránsito.

“Me presentaron con la juez en tránsito y, enfrente de ella, me golpearon también. En la patrulla me lastimaron y me insultaron”, declaró.

También afirmó que enviaron su vehículo al corralón y que para recuperarlo le exigieron pagar multas y cargos de grúa. Según su versión, la amenazaron con internarla en un hospital psiquiátrico bajo el argumento de que había ofendido a los agentes.

La afectada presentó una denuncia ante la Procuraduría. Dijo que ahí le informaron sobre al menos siete casos similares.

“Soy la única mujer que ha denunciado, pero ya van ocho en total, todos golpeados o despojados de su medio de transporte”, señaló.

Finalmente, pidió a las autoridades estatales y municipales que investiguen los presuntos abusos, frenen las detenciones arbitrarias y eviten cobros indebidos que, aseguró, han perjudicado a otros ciudadanos.