Denuncia penal, clave para frenar invasiones en Los Cabos

El alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, se pronunció en contra de los intentos recientes de invasión de terrenos en la colonia Chulavista de Cabo San Lucas y en Puerto Nuevo, San José del Cabo. Durante una transmisión en vivo, señaló que la Dirección de Seguridad Pública intervino para desalojar a la mayoría de las personas que se habían establecido irregularmente en estos terrenos.

Leggs también mencionó que se está investigando a los líderes que podrían estar detrás de estas acciones. Asimismo, instó a los propietarios de los terrenos y al ejido a presentar las denuncias correspondientes por intento de despojo de propiedad privada, ya que sin una denuncia formal, el Ayuntamiento no puede tomar medidas al respecto.

“Ahí desde el primer momento se aproximó la dirección de Seguridad Pública para detener ese tema de la invasión, sin embargo, este es un hecho bien orquestada por líderes corruptos. Ya se está haciendo la investigación. Se ha pedido a los dueños de esos terrenos presenten la denuncia de esos espacios invadidos, el ejido ya hizo lo propio y tiene gente vigilando para que no se apropien de lo que no es suyo. Ya se está trabajando en ese sentido, la ley a veces no permite actuar si no existe una denuncia, sin embargo, está por resolverse el tema jurídico. En esta administración jamás estuvimos de acuerdo con las inversiones”.