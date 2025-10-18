Denuncian a conductor que atropelló a mujer en zona escolar y huyó del lugar

Una mujer denunció a través de redes sociales haber sido atropellada por un conductor que se dio a la fuga en una zona escolar de la capital del estado.

El incidente ocurrió frente a la Secundaria Técnica No. 5 “Humberto Muñoz Zazueta”, ubicada en la colonia Pueblo Nuevo, donde la víctima circulaba a bordo de una motoneta cuando fue impactada por un vehículo que no respetó el cruce de cuatro altos y circulaba presuntamente a exceso de velocidad.

Según el testimonio de la afectada, el responsable, identificado únicamente como “Juan Carlos”, detuvo momentáneamente su marcha y se comprometió a cubrir los daños y gastos médicos, pero posteriormente incumplió su palabra y desapareció.

“Por empatía y nervios accedí a no llamar a las autoridades y resolverlo por fuera, pero me arrepiento. Estaba sola, golpeada y en shock”, relató la mujer en su publicación.

La denunciante añadió que el hombre conducía un vehículo rentado que podría estar registrado en plataformas como Uber, Didi o InDrive, y teme que el nombre que proporcionó sea falso.

Por ello, solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar al responsable o identificar al pasajero que viajaba en el automóvil, a fin de que pueda rendir su testimonio en la denuncia formal que presentará ante las autoridades competentes.

El caso ha generado indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes demandan una pronta investigación y mayores medidas de seguridad en las zonas escolares de la ciudad.

