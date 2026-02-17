Denuncian abandono de cancha de usos múltiples en comunidad de La Playa

Habitantes de la comunidad de La Playa, en San José del Cabo, denunciaron el deterioro y la falta de mantenimiento de la cancha de usos múltiples ubicada sobre la calle Pez Vela, a un costado de la capilla San Pedro y San Pablo, un espacio que —aseguran— presenta condiciones de abandono desde hace poco más de una década.

De acuerdo con Ariel Arista Acevedo, aunque el lugar ha recibido atención parcial en distintos periodos de administraciones municipales, nunca se ha realizado una rehabilitación integral que garantice su funcionamiento adecuado. Además, explicó que anteriormente existía una persona comisionada por servicios públicos para el cuidado del sitio; sin embargo, tras su fallecimiento no se ha designado a otro responsable, lo que ha contribuido al deterioro del espacio.

El residente señaló que la cancha presenta múltiples carencias de infraestructura y servicios básicos que limitan su uso por parte de la comunidad.

“Principalmente considero, y la comunidad también, en que esta cancha de usos múltiples carece de algunos factores como la correcta iluminación, modernizar la infraestructura que tiene, no cuenta con señalamientos, sus entradas se encuentran completamente destruidas, no hay rampas establecidas aquí, tampoco vemos por aquí que se encuentre algún contenedor de basura, entonces, son varias las carencias que cuenta esta cancha”.

Añadió que, tras el impacto del huracán Odile en el municipio de Los Cabos en 2014, la pared del templete fue derribada por el fenómeno natural y en las cercanías de la cancha permanecen cables de corriente expuestos, lo que representa un riesgo para las personas que acuden al lugar.

Indicó que el abandono no solo afecta la imagen del sitio, sino también la convivencia y la seguridad de quienes habitan en la zona, al tratarse de un espacio público sin condiciones adecuadas para su aprovechamiento comunitario.

Asimismo, destacó el valor histórico y social que representa la cancha para la comunidad, al ser uno de los puntos de encuentro más antiguos del poblado.

“Sin temor a equivocarme, podría decir que esta cancha tiene aproximadamente entre 40 a 50 años desde que comenzó aquí la comunidad de La Playa, se organizaban aquí bailes, las primeras fiestas de la comunidad. Ha sido un espacio fundamental para el desarrollo de las personas que asisten a la escuela primaria, a las personas que asisten al catecismo de nuestra iglesia que se encuentra aquí a un costado también. Entonces, sí es un espacio muy icónico y que lamentablemente debido a la visión de otras administraciones o decisiones o parámetros burocráticos no se ha atendido de manera permanente”.

Ante esta situación, vecinos hicieron un llamado a las autoridades del Ayuntamiento de Los Cabos para que realicen una revisión del inmueble y consideren su rehabilitación integral, con el fin de recuperar un espacio que consideran clave para la convivencia, el desarrollo social y la seguridad de la comunidad.

