Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 16 de Febrero, 2026
HomeLos CabosDenuncian abandono sindical a trabajadores de la construcción en Los Cabos
Los Cabos

Denuncian abandono sindical a trabajadores de la construcción en Los Cabos

Señalan que en el ramo de la construcción en Los Cabos es común que sindicatos no respalden a trabajadores ante irregularidades laborales.
16 febrero, 2026
0
13
abandono de trabajadores de la construcción

Foto: Tribuna de México

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Los Cabos advirtió que el abandono sindical a trabajadores de la construcción es una situación recurrente en el municipio, especialmente cuando surgen conflictos laborales dentro de las empresas.

El secretario general en Los Cabos, David Illedra, señaló que, aunque no se cuenta con cifras exactas, es común que obreros enfrenten problemas como falta de pago, incumplimiento de contratos o irregularidades laborales, sin recibir respaldo del sindicato que inicialmente los representaba.

Indicó que muchos de los trabajadores afectados son foráneos y desconocen los mecanismos legales para defender sus derechos, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad dentro del sector construcción en Los Cabos.

“Es muy común, desafortunadamente muchos de los compañeros que llegan a trabajar no conocen aquí, les dejan de pagar; traen varios temas que nosotros como sindicato estamos apoyando en este tipo de cuestiones. Es muy común esta situación, no tenemos un número exacto de casos, pero sí es muy común que pase esto”, expresó.

LEE MÁS: Agúndez denuncia a Conagua BCS de obstaculizar proyectos federales en Los Cabos

Illedra subrayó que la afiliación sindical es un derecho y que cada trabajador puede elegir libremente el sindicato que lo represente. En ese sentido, llamó a los empleados del ramo de la construcción en Los Cabos a informarse y exigir el cumplimiento de sus derechos laborales cuando se presenten violaciones a sus contratos.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCATEM Los Cabostrabajadores construcción
Articulo anterior

Muere el legendario actor Robert Duvall a los 95 años: Icono de ...

Siguiente articulo

Sargazo amenaza Semana Santa en QRoo: Semar prevé aumento del 75% y ...