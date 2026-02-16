Denuncian abandono sindical a trabajadores de la construcción en Los Cabos

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Los Cabos advirtió que el abandono sindical a trabajadores de la construcción es una situación recurrente en el municipio, especialmente cuando surgen conflictos laborales dentro de las empresas.

El secretario general en Los Cabos, David Illedra, señaló que, aunque no se cuenta con cifras exactas, es común que obreros enfrenten problemas como falta de pago, incumplimiento de contratos o irregularidades laborales, sin recibir respaldo del sindicato que inicialmente los representaba.

Indicó que muchos de los trabajadores afectados son foráneos y desconocen los mecanismos legales para defender sus derechos, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad dentro del sector construcción en Los Cabos.

“Es muy común, desafortunadamente muchos de los compañeros que llegan a trabajar no conocen aquí, les dejan de pagar; traen varios temas que nosotros como sindicato estamos apoyando en este tipo de cuestiones. Es muy común esta situación, no tenemos un número exacto de casos, pero sí es muy común que pase esto”, expresó.

LEE MÁS: Agúndez denuncia a Conagua BCS de obstaculizar proyectos federales en Los Cabos

Illedra subrayó que la afiliación sindical es un derecho y que cada trabajador puede elegir libremente el sindicato que lo represente. En ese sentido, llamó a los empleados del ramo de la construcción en Los Cabos a informarse y exigir el cumplimiento de sus derechos laborales cuando se presenten violaciones a sus contratos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO