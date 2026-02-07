Denuncian a chofer de colectivo por usar celular mientras conducía en San José del Cabo

Una usuaria del transporte público en San José del Cabo denunció ante la mesa de redacción de CPS Noticias y Tribuna de México que un chofer de la línea 4 de colectivo fue captado conduciendo con el teléfono celular en la mano, situación que calificó como irresponsable y riesgosa para los pasajeros.

De acuerdo con el testimonio, los hechos ocurrieron la tarde del viernes 6 de febrero, cuando la pasajera abordó la unidad en la zona centro de la cabecera municipal. Minutos después, notó que el conductor manipulaba su dispositivo móvil y, al llegar a la altura de la colonia El Zacatal, comenzó a hablar por teléfono durante varios minutos mientras continuaba manejando.

La denunciante señaló que esta conducta representa un peligro para la seguridad de quienes viajan en el transporte público, por lo que decidió documentar la situación en video y compartirla con este medio informativo.

El Reglamento de Tránsito del Municipio de Los Cabos establece en su artículo 149 que ninguna persona debe conducir de manera negligente o temeraria, poniendo en riesgo la integridad de las personas o sus bienes. Asimismo, prohíbe el uso de dispositivos móviles u otros medios de comunicación mientras se conduce, salvo que se utilicen sistemas de manos libres.

Además, la fracción 140 del artículo 229 del mismo reglamento indica que manipular el teléfono celular u otro dispositivo electrónico al conducir puede derivar en una sanción de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a aproximadamente 11 mil 731 pesos mexicanos.

Hasta el momento, no se ha confirmado si las autoridades de transporte o tránsito municipal tienen conocimiento formal de este caso. No obstante, cabe señalar que este tipo de denuncias relacionadas con el transporte público ya han sido documentadas con anterioridad, donde los usuarios han señalado presuntas faltas al reglamento de tránsito, así como malas actitudes e incluso agresiones por parte de algunos operadores.

