Denuncian desabasto de gas LP en La Paz y Los Cabos

Reportan un posible desabasto de gas LP en los municipios de La Paz y Los Cabos durante los primeros días de enero de 2026. La falta de suministro ha generado gran preocupación entre los ciudadanos de Baja California Sur, quienes denuncian que las empresas distribuidoras no están atendiendo los pedidos programados ni las solicitudes de emergencia, afectando tanto a hogares como a establecimientos comerciales que dependen vitalmente de este hidrocarburo.

A través de denuncias ciudadanas recibidas por CPS Noticias, se dio a conocer que los operadores de las gaseras en el sur del estado no están acudiendo a los llamados de servicio. En diversos casos, los usuarios han sido informados directamente sobre la falta de disponibilidad del combustible, lo que ha obligado a los negocios locales a operar con suministros parciales.

Una ciudadana residente de San José del Cabo, en el municipio de Los Cabos, relató que desde el pasado 2 de enero solicitó una recarga de gas LP sin éxito. Tras múltiples intentos, una de las empresas le confirmó que no estaban atendiendo llamados debido a la escasez del producto, indicando que el suministro podría reanudarse tentativamente hasta la tarde del 19 de enero, dejando a su familia sin el insumo básico por más de dos semanas.

El fenómeno del desabasto de gas LP no es exclusivo de la entidad. A nivel nacional, diversos medios han reportado retrasos en la cadena de distribución derivados de una alta demanda estacional y complicaciones logísticas en las terminales de almacenamiento. En Baja California Sur, la dependencia del transporte marítimo para el arribo de combustibles suele ser un factor crítico que agrava cualquier interrupción en la oferta nacional, un tema que ha generado polémicas previas sobre la seguridad energética en el estado.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Energía ni las autoridades estatales encabezadas por el Gobierno de Baja California Sur han emitido un comunicado oficial que confirme o desmienta la gravedad del desabasto. No obstante, la evidencia en las calles y los testimonios de los consumidores sugieren que la infraestructura de distribución está operando a su máxima capacidad o enfrenta una carencia real de producto que urge ser atendida por las dependencias correspondientes.

