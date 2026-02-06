Denuncian drenaje inconcluso y aguas negras en Vista Hermosa

Una obra de drenaje inconclusa en la colonia Vista Hermosa, en San José del Cabo, mantiene en preocupación a los habitantes de la zona debido al brote de aguas negras , situación que ha generado malos olores y posibles riesgos sanitarios y de seguridad.

De acuerdo con una denuncia ciudadana recibida en la mesa de redacción de CPS Noticias, las conexiones de drenaje comenzaron a realizarse desde el año pasado en el sector conocido como Vista Hermosa Plus; sin embargo, los trabajos quedaron a medias y los pozos no fueron concluidos.

Según relataron vecinos de la calle Interior 19, algunas viviendas se conectaron al sistema antes de que la infraestructura estuviera terminada, lo que provocó que las aguas residuales salieran a la superficie y permanecieran estancadas desde mediados de noviembre, generando un foco de infección y proliferación de mosquitos.

“Tenemos el problema del mal olor, la acumulación de moscas y mosquitos; ni siquiera dejaron acordonado para que los autos tuvieran precaución y no fuera a haber algún accidente, porque realmente no dejaron nada acordonado. Entonces sí quisiéramos que las autoridades vinieran a arreglar esto, porque sí es una gran problemática como vecina; el mal olor también es muy desagradable”, expresó una vecina de la zona.

Además del riesgo sanitario, los habitantes señalaron que el área no cuenta con señalización ni acordonamiento adecuado, lo que incrementa la posibilidad de accidentes vehiculares durante la noche.

“Ya metimos la denuncia a OOMSAPAS y la respuesta que nos dieron fue que ellos no pueden ir a atenderlo porque la empresa que realizó el servicio de la instalación del drenaje es privado y que, mientras no les entreguen la obra, OOMSAPAS no puede hacerse cargo. Entonces, pues sí es injusto y es una fuente de infección para los vecinos que estamos ahí, además de que algún día un carro podría caer ahí durante la noche”, agregó Esteban, vecino de la colonia Vista Hermosa.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que se atienda la obra inconclusa y se elimine el brote de aguas negras , al considerar que la situación representa un riesgo para la salud pública y la seguridad de quienes habitan y transitan por la zona.

