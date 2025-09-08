Denuncian falta de fumigación en colonias de BCS; Secretaría de Salud refuerza acciones

Ciudadanos de diversas colonias de Baja California Sur han denunciado que las brigadas de fumigación no han llegado a sus hogares, mientras que algunos habitantes ya han padecido dengue, lo que genera preocupación ante la temporada posterior a las lluvias.

La doctora Ángela Alonso Cano, jefa de la Jurisdicción Sanitaria 3 en La Paz, reconoció los reportes y aseguró que el personal de vectores ya está reprogramado para atender las zonas prioritarias, incluyendo Guelatao y Olachea.

“Posterior a un evento con demasiada lluvia, nos podemos enfrentar a problemas de dengue; por ello es fundamental que la población voltee y elimine cualquier recipiente que pueda acumular agua”, indicó.

Alonso Cano enfatizó que la efectividad de la fumigación depende de la colaboración de los vecinos:

“De nada sirve que fumiguemos si no tiramos esos criaderos de dengue ; la participación de la ciudadanía es clave para evitar enfermar”. Además, hizo un llamado a permitir el acceso a las brigadas y a informar a los responsables de vectores sobre lugares que requieran atención inmediata.

La funcionaria recordó que la prevención del dengue en Baja California Sur y otras enfermedades transmitidas por mosquitos es un esfuerzo conjunto: gobierno, Secretaría de Salud y población deben trabajar coordinadamente para reducir los riesgos de contagio en todo el estado.

