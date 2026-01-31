Denuncian fuga de menores la noche del viernes en Casa Cuna de La Paz;

La noche del viernes 30 de enero, se denunció la fuga de un grupo de menores de edad de la Casa Cuna–Casa Hogar localizada en la colonia 8 de Octubre, luego de que presuntamente rompieran una ventana del inmueble para poder salir de las instalaciones.

Información difundida en redes sociales, así como en medios locales, señala que las menores escaparon desde un segundo piso, para después abandonar el lugar, lo que generó preocupación entre la ciudadanía y cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y supervisión dentro del albergue.

Tras conocerse el hecho, autoridades estatales y municipales activaron los protocolos correspondientes, incluyendo fichas de búsqueda y operativos coordinados para dar con el paradero de las adolescentes. En el transcurso de las horas posteriores, se informó sobre la localización paulatina de las menores, algunas de ellas con lesiones menores derivadas del intento de fuga.

El caso generó amplia reacción en plataformas digitales, donde usuarios expresaron inquietud por la seguridad, atención psicológica y condiciones de resguardo en la Casa Cuna, al tiempo que exigieron una revisión a los mecanismos de protección para niñas y adolescentes bajo tutela institucional.

Las autoridades indicaron que el caso permanece bajo seguimiento de las instancias correspondientes, con el objetivo de garantizar la integridad, atención médica y resguardo de las menores involucradas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México