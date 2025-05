Denuncian en La Paz estafa de presuntos piperos falsos que operan en el país

En la ciudad de La Paz, una vecina denunció una estafa por parte de una pareja que se hace pasar por piperos de agua, que, según evidencias, operan en otras partes del país por medio de un número telefónico. La afectada relató que los sujetos solicitan depósitos bancarios o transferencias a tiendas de conveniencias para surtir agua, pero tras recibir el dinero, bloquean a las víctimas y no entregan el servicio.

La denunciante explicó que contactó inicialmente a un hombre que le recomendó comprar cierta cantidad de litros para llenar dos tinacos, uno de 2,500 litros y otro de 1,100 litros, asegurando que era la opción más conveniente. Sin embargo, tras realizar el depósito, una mujer comenzó a responder los mensajes y pedir la ubicación del domicilio. Aunque ella insistió en que el servicio estaba en camino, nunca llegó.

“El primer contacto fue con un señor y ya después empezó a contestar la señora, como que es una pareja que ya están de acuerdo y que mandara mi ubicación. Y le dije: “Pero es que ya se la mandé, ya le di el domicilio” “No, yo quiero ubicación”. Y bueno, pues ya pedí que me mandaran la ubicación porque yo no estaba en mi casa y ya me la mandaron y yo se la envié. Y ya al rato la mujer esta me decía, “Ya van para allá y ya andan por su rumbo.” Y nunca llegaron.” expresó la afectada