Denuncian omisión de justicia en el caso de guardería de La Paz que violentaba niños

La ciudadana Paola Pozo Cerda, no ha obtenido respuesta de las autoridades luego de haber demandado penalmente a la guardería “Mundo Rey 2” por omisión de cuidados y maltrato infantil, luego de que las encargadas de la estancia le entregaron a su hija de 1 año 10 meses con mordidas, golpes y raspones en distintas zonas de su cuerpo.

El caso de la menor se trata de la segunda demanda interpuesta en contra de la guardería ubicada en el fraccionamiento Bellavista de La Paz, y que actualmente se mantiene clausurada por irregularidades en condiciones de salubridad, según el acta de suspensión aprobada por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

El pasado 18 de abril, la madre de familia descubrió que su hija registraba una mordida en su ingle después de recogerla en el centro de resguardo. Un día después su hija tenia raspones en su rostro derivados de una caída. Pese a que una de las cuidadoras le comentó que se había golpeado cuando jugaba con objetos para niños, los hechos siguieron registrándose casi consecutivamente.

“Me la entregan con un raspón en la parte de la frente diciendo que se cayó con un carrito, y pues a mi se me hace bien raro porque mi niña tenia un año ocho meses en ese entonces, y mi niña cuando se cae siempre pone las manos, es muy raro que se pegue. El jueves me la regresan con dos golpes en la frente y esos golpes ya eran demasiado, traía hincada su cara de tanto llorar, entonces cuando yo la dejaba siempre era un llorar como de miedo, una vez me tocó grabarla porque estaba algo muy raro, una intuye obviamente cuando es madre.”

Paola trató de buscar a la directora de la guardería para pedir explicaciones por las lesiones de su hija, pero la mujer nunca dio la cara, provocando que la hermana de la afectada hiciera una publicación en redes sociales donde expuso el caso de la menor para motivar a otros padres de familia que se unieron a la denuncia comentando que sus hijos también habían sido víctimas de maltrato en la misma guardería.

Lo anterior derivo en el cierre de la pagina de Facebook de “Mundo Rey 2” tras todas las acusaciones que recibía en sus publicaciones. Incluso la directora también cerró sus cuentas personales luego de ser señalada como la responsable de la falta de cuidados y las lesiones de los niños, según el testimonio de la madre afectada.

“Y ni siquiera me da una explicación de lo que le pasó a mi niña, uno entiende que son niños y que son juguetones, que son inquietos, que andan de un juego a otro, pero no para tantos golpes en una sola semana y tantos días repetitivos. Entonces cuando yo la llevo al pediatra, el pediatra me dice que esa mordida no es de un niño, que era de un adulto. Obviamente fue más mi coraje y que procedí a demandar.”