Denuncian nueva plaga de chinches en la Línea 9 del Metro CDMX

Imágenes que circulan en redes sociales han impulsado la denuncia de una nueva plaga de chinches en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), esta vez documentada en uno de los vagones de la Línea 9, en el tramo que va de Pantitlán a Tacubaya. Se muestra un insecto de pequeño tamaño camina sobre un asiento ocupado por pasajeros, generando inquietud y críticas masivas hacia las autoridades de limpieza del sistema de transporte.

Usuarios del sistema han exigido explicaciones sobre por qué la nueva plaga de chinches en Metro de la CDMX no fue detectada por tiempo suficiente para eliminarla antes de que se convirtiera en un foco de atención pública. Una de las personas que compartió imágenes desde su cuenta aseguró que “aún siguen los bichos en el metro de la CDMX en la línea 9. Traté de decirle al vato pero literal me ignoró”, señaló. El debate se ha extendido entre quienes advierten que una chinche podría indicar una infestación mayor y quienes exigen una fumigación urgente.

Esta no es la primera vez que se reporta este tipo de problema: en otras líneas ya se habían denunciado focos similares hace varios meses, lo que levanta preguntas sobre la eficacia de los protocolos de limpieza y desinfección del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Hasta ahora, el STC no ha emitido un comunicado oficial específico sobre este incidente, aunque anteriormente ha asegurado realizar labores de limpieza diariamente.