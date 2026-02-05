Denuncian en redes robo de camioneta en Cabo San Lucas

El presunto robo de una camioneta volvió a encender las alertas en Cabo San Lucas, luego de que la madrugada de este jueves 5 de febrero se reportara la presunta sustracción de una unidad en la colonia Mesa Colorada, hecho que quedó parcialmente captado por cámaras de vigilancia de un inmueble.

De acuerdo con lo difundido a través de redes sociales y grupos de alerta ciudadana, el incidente ocurrió en un domicilio ubicado sobre la avenida Nicolás Tamaral. En el video se observa a un sujeto que viste sudadera negra, gorra y pantalón azul, quien se aproxima a la camioneta estacionada en la cochera y, tras algunos segundos, logra abrir la puerta para posteriormente subir a la unidad, sin que la grabación muestre el momento en que se retira del lugar.

La parte afectada solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a la localización del vehículo, identificado como una camioneta Honda CR-V color negro, cuyo paradero hasta el momento se desconoce. Hasta ahora, tampoco se ha confirmado públicamente si se interpuso la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Este hecho se registra en un contexto en el que el robo de vehículos mantuvo una incidencia relevante en Baja California Sur durante 2025. De acuerdo con cifras oficiales, la entidad cerró el año con 516 carpetas de investigación abiertas por este delito, de las cuales 239 correspondieron al municipio de Los Cabos, lo que representa casi el 50 % del total estatal.

